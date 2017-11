EUA impõem novas sanções contra empresas chinesas ligadas à Coreia do Norte

As medidas vêm um dia depois de os EUA colocar a Coreia do Norte de novo na lista de países que patrocinam o terrorismo.

O Departamento do Tesouro dos EUA designou seis empresas de comércio e 20 navios norte-coreanos como parte dos esforços para interromper o financiamento para o programa de mísseis nucleares do país.

Os Estados Unidos emitiram novas sanções contra quatro empresas de comércio da China e um indivíduo chinês que supostamente fez negócios com a Coreia do Norte que somam centenas de milhões de dólares.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse em comunicado que os EUA estão dispostos a “maximizar a pressão” para isolar a Coreia do Norte de fontes externa de comércio de receitas.

As empresas e indivíduo punidos estão proibidos de deter ativos nos EUA ou fazer negócios com americanos. Uma corporação norte-coreana também foi acusada de exportar trabalhadores. Fonte: Associated Press.

