EUA: Harvey afetou “profundamente a nação”, diz Trump antes de viagem

Em seu comentário semanal para o rádio, Trump disse: “Estamos com vocês em cada passo desta jornada. Vamos ajudar vocês hoje, amanhã e sempre”, disse. O presidente esteve no Texas no começo desta semana, em sua primeira ida ao Estado. Na visita às regiões atingidas no em Houston e Lake Charles, Trump deve conversar com moradores e voluntários, segundo a Casa Branca.

A proposta do governo do presidente dos Estados Unidos está sendo finalizada e passará por consultas com membros do alto escalão do Partido Republicano. O pacote total de ajuda pode chegar a US$ 100 bilhões, valor destinado para a ajuda com o furacão Katrina.