EUA: Governo Trump quer intervenção da Suprema Corte em disputa com a Microsoft

O governo Trump fez um apelo à Suprema Corte dos Estados Unidos que intervenha em uma disputa legal com a Microsoft sobre o acesso a e-mails armazenados no exterior. O recurso foi arquivado pela administração no final do mês passado.

Este é mais um entre vários confrontos que as empresas de Redmond, polo tecnológico em Washington onde ficam a Microsoft e outras empresas, travam com o governo sobre questões de privacidade digital e a necessidade de informação das autoridades para combater o crime e o terrorismo.

Especialistas em direito da privacidade dizem que as empresas estão mais dispostas a repelir este tipo de iniciativa desde o vazamento de informações que detalham os programas de vigilância nos EUA.