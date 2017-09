EUA: governo monitora preços de companhias aéreas em meio ao furacão Irma

A American Airlines fixou os preços entre US$ 99 e US$ 199 em todos os voos de 50 aeroportos afetados pelo furacão, incluindo alguns do Caribe. As tarifas mais baixas valem até o dia 17 de setembro e incluem passageiros com tíquetes para este final de semana.

A JetBlue Airways, Delta Air Lines e United Continental Holdings também reduziram os preços de alguns voos com saídas da região. A United incluiu alguns voos extras com saída da Flórida, com passagens de, no máximo, US$ 399 na última quarta-feira. No mesmo dia, a JetBlue limitou algumas passagens a US$ 99 até US$ 159. Fonte: Dow Jones Newswires