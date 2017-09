EUA: governo emite alerta de tornado para áreas no sul da Flórida

O Serviço Meteorológico Nacional em Miami emitiu alertas de tornado para áreas dos condados de Monroe, Miami-Dade e Broward no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

As autoridades estão exortando as pessoas que optaram por enfrentar o furacão Irma nas ilhas da Flórida a permanecer dentro de casa até a tempestade passar. Em uma publicação no Facebook neste domingo, a Polícia de Key West, uma das ilhas da região, pediu às pessoas que permaneçam onde se refugiaram até o furacão ter passado completamente.

O centro do furacão Irma está prestes a passar pelas ilhas do sul da Flórida. A parede norte do olho do furacão já chegou à cadeia de ilhas na manhã deste domingo. O Serviço Meteorológico Nacional relatou rajadas de vento de 145 km/h perto do seu escritório em Key West. A parede do olho é uma faixa de nuvens que cerca o olho do furacão com ventos intensos e fortes chuvas.