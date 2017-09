Furacão Irma chega a ilhas da Flórida

O furacão Irma, de categoria 4, chegou à Flórida, nos Estados Unidos neste domingo. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em Miami disse que a parede norte do olho do furacão atingiu a parte mais baixa das ilhas da Flórida neste domingo. A parede do olho é uma faixa de nuvens que cerca o olho da tempestade com ventos intensos e fortes chuvas.

O Irma atingiu as ilhas da Flórida com ventos máximos sustentados perto de 215 km/h, e O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que ele deve continuar sendo um poderoso furacão à medida que se move pela área e se aproxima da costa oeste do Estado.

Milhares de pessoas estavam sem energia elétrica na Flórida com os ventos e as chuvas que ocorreram antes mesmo de o furacão atingir o território do Estado.