EUA: furacão Harvey deixa dois mortos e Trump elogia equipes pelo Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho das equipes de resgate e das agências de governo em torno das consequências do furacão Harvey, que atinge o Texas. Em postagens em seu perfil oficial no Twitter, ele disse ainda que visitará o estado assim que a viagem puder ser feita com segurança. Até o momento, autoridades norte-americanas informam que duas pessoas morreram e 14 estão feridas.

“Ótima coordenação entre as agências de todos os níveis do governo. As chuvas continuam e as inundações estão sendo tratadas. Milhares resgatados”, disse. Trump mencionou ainda, pelo Twitter, que muitas pessoas consideram Harvey o pior furacão/tempestade já visto.

Ele disse que visitará o Texas assim que a viagem puder ser feita sem causar perturbações. “O foco deve ser a vida e segurança”, postou na rede social. Trump mencionou ainda que visitará o Estado do Missouri.