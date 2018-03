EUA: Engenheiro identificou rachadura horas antes de ponte desabar em Miami

Horas antes de uma nova ponte para pedestres desabar na última quinta-feira (17) em Miami, nos Estados Unidos, matando pelo menos seis pessoas, um dos engenheiros do projeto informou os representantes da construtora, da Universidade Internacional da Flórida e do Departamento de Transporte do Estado sobre uma rachadura na estrutura, de acordo com a universidade.

O engenheiro “concluiu que não havia preocupações de segurança e a fenda não comprometeu a integridade estrutural da ponte”, afirmou a universidade em um comunicado divulgado neste sábado. A FIU disse que está cooperando com as autoridades para entender por que a ponte desabou apenas cinco dias depois que a estrutura principal ter sido colocada no lugar acima de uma estrada de oito pistas.

As equipes de trabalho retiraram hoje os dois primeiros veículos esmagados das toneladas de escombros, segundo a polícia. O ocupante do primeiro veículo foi identificado como Rolando Fraga Hernandez. Ele não teve a idade revelada. As vítimas no segundo carro foram Oswald Gonzalez, 57 anos, e Alberto Arias, 53.

Em coletiva de imprensa realizada hoje, autoridades disseram que os dois veículos continham três pessoas das seis dadas como mortas. Os dois veículos foram transportados para a perícia, onde os corpos seriam removidos e identificados.

Funcionários disseram que estão trabalhando para remover vários veículos adicionais e há a possibilidade de que o número de vítimas seja maior. O trabalho é complicado pelo peso dos materiais e pela instabilidade dos detritos. Fonte: Dow Jones Newswires.