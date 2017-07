EUA e Rússia chegam a acordo de cessar-fogo no sudoeste da Síria

O acordo ocorre no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram pela primeira vez na Alemanha, em uma reunião bilateral durante a cúpula do G-20.

O secretário de Estado dos EUA ainda disse que, na reunião, Trump expressou para Putin suas preocupações sobre a interferência russa nas eleições americanas. Ao mesmo tempo, Putin negou qualquer envolvimento do governo na questão, segundo Tillerson.

Ainda, Tillerson declarou à imprensa que Trump quer que a Rússia se comprometa a não interferir nas questões dos EUA, nem de outros países e que ambos os líderes discutiram como “seguir em frente” após os acontecimentos.

LEIA TAMBÉM: Nenhum sistema federal dos EUA foi afetado por ataque cibernético, diz assessor

Em relação ao acordo de cessar-fogo, os países estavam realizando reuniões secretas nos últimos meses para discutir o que as autoridades chamaram de apaziguamento da violência em uma zona no sudoeste da Síria, na qual forças do governo sírio e rebeldes serão separados na tentativa de acabar com as hostilidades na região.

As autoridades esperam que essa nova zona ajuda a reduzir a violência e que os dois países possam trabalhar para criar outras zonas desse tipo na Síria.O cessar-fogo passar a ter efeito no domingo, ao meio dia (hora local). Fonte: Dow Jones Newswires.