EUA e França expressam apoio à soberania do Líbano

Em um comunicado divulgado neste sábado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders afirmou que Washington pediu a “todos os estados que respeitem a soberania, independência e o processo constitucional do Líbano”.

Já a agência de notícias oficial do Líbano divulgou uma mensagem do presidente francês Emmanuel Macron, na qual ele garante ao governo local o compromisso da França com “a união, soberania e independência” do Líbano. Fonte: Associated Press.

