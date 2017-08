EUA e Coreia do Sul querem ‘inflamar guerra nuclear’, diz regime norte-coreano

O regime norte-coreano criticou novamente os exercícios militares conjuntos dos EUA e a da Coreia do Sul e afirmou que os dois países desejam “inflamar uma guerra nuclear na Península Coreana a qualquer custo”.

Em texto divulgado pela agência de notícias estatal KCNA, o regime de Kim Jong-un afirma que o movimento é realizado apesar dos repetidos alertas da Coreia do Norte e que os exercícios militares são o “ensaio de uma guerra com o pretexto de ‘combater’ a ‘provocação do Norte'”. De acordo com Pyongyang, os EUA estão cometendo um erro de julgamento ao pensar que a Coreia do Norte “se sentiria confortável sem fazer nada” durante os exercícios militares conjuntos.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o chefe do Comando do Pacífico dos EUA, Harry Harris, o chefe do Comando Estratégico, John Hyten, e o diretor da Agência de Defesa de Mísseis, general Samuel Greaves, devem realizar uma coletiva de imprensa em uma base local da U.S. Forces Korea.