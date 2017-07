EUA e China criticam novo teste balístico da Coreia do Norte

Os Estados Unidos e a China criticaram nesta terça-feira o regime norte-coreano por conduzir um novo teste balístico nas águas do Mar do Japão, elevando as tensões na região a poucos dias da cúpula do G-20, na Alemanha.

No Twitter, o presidente Donald Trump disse que é difícil ver a Coreia do Sul e o Japão “aguentando a situação por muito mais tempo. “Esse cara (Kim Jong Un) não tem coisa melhor pra fazer? (…) Talvez a China se mexa sobre a Coreia do Norte e acabe com esse nonsense de uma vez por todas!”, continuou.

LEIA TAMBÉM: Senadores republicanos dos EUA relutam em apoiar projeto de reforma da saúde

Segundo a Casa Branca, Trump teria trazido a questão do programa nuclear de Pyongyang durante a conversa telefônica que teve no domingo com o presidente Xi Jingping. No dia seguinte, a mídia estatal chinesa relatou que Xi disse a Trump que “alguns fatores negativos” estão prejudicando a relação entre os EUA e a China.