EUA dizem que Venezuela é ameaça global

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, disse que a Venezuela é um “narco-Estado cada vez mais violento” e que ameaça o mundo.

O comentário foi feito nesta segunda-feira, em uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONY, boicotada por Rússia, China, Egito e Bolívia. Ela acusou a Venezuela de pressionar os membros do Conselho, dizendo que o fato do presidente Nicolás Maduro chegar tão longe “é infeliz”.

O embaixador venezuelano, Rafael Ramirez, denunciou a reunião, afirmando a jornalistas que “isso é um ato hostil dos EUA e uma interferência que viola a soberania” de um Estado-membro da ONU.