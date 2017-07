EUA dizem que Coreia do Norte testou míssil intercontinental e retaliam

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, confirmou nesta terça-feira que o míssil testado pela Coreia do Norte era um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) e que o lançamento representa “uma nova escalada de ameaça aos EUA, aos nossos aliados e parceiros, à região e ao mundo”. Tillerson enfatizou, ainda, que Washington condena fortemente a ação de Pyongyang.

Na manhã de terça-feira (horário local), o Exército da Coreia do Sul informou que Pyongyang havia lançado um novo míssil balístico no Mar do Japão. Em um primeiro momento, autoridades sul-coreanas e americanas informaram que o míssil não era intercontinental; no entanto, o regime de Kim Jong Un anunciou, posteriormente, que havia lançado com sucesso o seu primeiro ICBM, sendo o teste mais bem sucedido por parte da Coreia do Norte, já que o míssil poderia chegar ao Alasca.

Como resposta à ofensiva norte-coreana, EUA e Coreia do Sul realizaram um teste conjunto de míssil balístico no Mar do Leste. Segundo o Exército americano, esse teste afirma o “rígido compromisso” americano em defender a Coreia do norte das “ações ilegais” de Pyongyang. O Exército também anunciou o lançamento de mísseis táticos superfície-superfície nas águas da costa leste sul-coreana. De acordo com a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, o míssil balístico intercontinental testado pelo país tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear de grande porte. O regime norte-coreano ainda ameaçou Washington, ao comentar que tem como objetivo desenvolver um ICBM capaz de atingir os EUA ainda neste ano e que não irá negociar a menos que os EUA amenizem as ameaças.