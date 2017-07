EUA dizem jamais aceitarão a Coreia do Norte nuclearmente armada

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse hoje que Washington jamais aceitará uma Coreia do Norte nuclearmente armada e pediu para que a China e a Rússia façam mais para frear a ameaça crescente representada pelos mísseis norte-coreanos.

Horas depois do segundo lançamento de um míssil balístico internacional capaz de atingir os EUA, conduzido pela Coreia do Norte, Tillerson disse que a ação era uma violação de várias resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que refletem a vontade da comunidade internacional.

“Todas as nações devem assumir uma postura firme contra a Coreia do Norte ao manter e fortalecer as sanções da ONU para garantir que o país encare consequências por sua busca por armas nucleares”.