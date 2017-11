EUA designam a Coreia do Norte como “Estado patrocinador do terrorismo”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que vai designar a Coreia do Norte como um “Estado patrocinador do terrorismo”. Segundo a Casa Branca, a medida é um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang.

Nos dias em que passou pela Ásia, Trump expressou preocupação com os líderes regionais em relação ao “perigo” da Coreia do Norte. Ele também repactuou alianças com o Japão e a Coreia do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.