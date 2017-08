EUA: Com Harvey, aeroportos de Houston devem ficar fechados esta semana

A tempestade tropical Harvey deve afetar as viagens aéreas norte-americanas nesta semana. Os dois aeroportos de Houston permanecem fechados e fortes chuvas continuam a cair no estado do Texas.

A United Continental cancelou todos os voos do Aeroporto Intercontinental George Bush de Houston até segunda-feira ao meio-dia. A Administração Federal de Aviação disse que o pequeno Aeroporto William P. Hobby, mais próximo do centro de Houston, ficaria fechado até quarta-feira, enquanto as chuvas históricas que atingem a quarta maior cidade dos EUA continuam.

A Southwest Airlines disse que seus voos no Hobby estão cancelados até segunda-feira. A companhia recomenda que os passageiros “se abriguem no local” no Hobby.