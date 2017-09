EUA: cidade que perdeu sistema de água devido ao Harvey tenta restaurar serviço

Em Crosby, nos arredores de Houston, as autoridades continuavam monitorando a planta da Arkema, onde três estruturas com compostos altamente instáveis pegaram fogo nos últimos dias. Uma porta-voz dos Bombeiros do condado de Harris disse que não havia incêndios ativos na instalação, mas seis outras estruturas estavam sendo monitoradas.

Oficiais de Beaumont, com população de quase 120 mil habitantes, trabalhavam para reparar a estação de tratamento de água, que falhou depois que o rio Neches inundou o sistema de admissão principal e as bombas de reserva falharam. O Corpo de Engenheiros do Exército enviou novas bombas, e uma equipe da ExxonMobil construiu e instalou um tubo de entrada temporário em um esforço para recarregar um reservatório da cidade. A Exxon possui uma refinaria e plantas químicas em Beaumont.

A cidade de Beaumont, no Texas, que perdeu seu sistema de água potável devido ao furacão Harvey, que depois se transformou em tempestade, lutava neste sábado para restaurar o serviço. Em Crosby, também no Texas, bombeiros monitoravam uma planta química danificada que já teve duas ocorrências de explosões e incêndios desde que o Harvey atingiu o Texas há mais de uma semana.

Enquanto isso, a cidade de Houston começou a enterrar seus mortos e a tomar medidas para a longa recuperação à frente. O distrito escolar disse que até 12 mil alunos seriam enviados para diferentes escolas por causa de prédios danificados por inundações. A estimativa é de que as inundações provocadas pelo Harvey tenham danificado pelo menos 156 mil moradias no condado de Harris, que inclui Houston, a quarta maior cidade do país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos legisladores US$ 7,9 bilhões para os esforços de alívio e recuperação após a passagem do Harvey – um pedido que deverá ser aprovado rapidamente pelo Congresso, que retorna ao trabalho na terça-feira após as férias de verão no Hemisfério Norte.

A tempestade provocou pelo menos 43 mortes. Além disso, autoridades da comunidade de New Waverly, ao norte de Houston, disseram que um bebê de 6 meses estava desaparecido e era dado como morto depois de ter sido arrancado dos braços de seus pais e levado por inundações quando a família abandonou a sua caminhonete no último domingo, segundo o jornal Houston Chronicle.

O Harvey atingiu os EUA no dia 25 de agosto como um furacão da categoria 4, depois voltou para o mar e ficou na costa como uma tempestade tropical por dias. A tempestade trouxe

cinco dias consecutivos de chuva, com o acumulado totalizando cerca de 1,3 metro em um dos pontos de medição, sendo a mais forte já registrada nos EUA. Fonte: Associated Press.