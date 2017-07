EUA aprovam orçamento para defesa que inclui US$ 1,6 bilhão para muro com México

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por 235 votos a 192 o orçamento para as áreas de defesa, segurança e energia para o próximo ano fiscal, que tem início em 1º de outubro. O total a ser gasto pelo governo federal americano é de US$ 788 bilhões.

Desse montante, US$ 1,6 bilhão será destinado à construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México.

A aprovação dá certo fôlego político no Congresso ao governo do presidente Donald Trump e abre a possibilidade de recesso parlamentar em agosto.