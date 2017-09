EUA anunciam que programa de anistia a imigrantes jovens ‘está sendo rescindido’

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciou nesta terça-feira que o programa que protege os imigrantes jovens da deportação “está sendo rescindido”. Em um pronunciamento feito na sede do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês), Sessions afirmou que o programa, implementado durante o governo de Barack Obama, é inconstitucional e tirou empregos dos americanos, ao encorajar a imigração ilegal.

De acordo com o procurador-geral, que comanda o DoJ, o departamento “não pode defender” o programa de anistia aos imigrantes jovens ilegais, que foi implementado “de forma unilateral, após o Congresso rejeitar uma política similar”. Além disso, ele ressaltou que os EUA precisam de um limite no número de imigrantes.

Antes da fala de Sessions, os Estados de Nova York e de Washington disseram que, se o presidente Donald Trump encerrasse o programa, eles desafiaram a decisão no tribunal. De acordo com o procurador-geral, o programa era o responsável, também, por um aumento de menores na fronteira sul do país. (Com Dow Jones Newswires)