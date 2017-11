EUA alegam que Coreia do Norte violou armistício ao disparar contra desertor

A Coreia do Norte violou o armistício que encerrou a Guerra da Coreia na década de 1950 quando guardas de fronteira, numa perseguição a um soldado que desertou para a Coreia do Sul na semana passada, ultrapassaram a linha que divide as duas Coreias e efetuaram disparos, revelou uma investigação liderada pelos EUA.

A conclusão, junto com um vídeo do incidente, foi divulgada nesta quarta-feira em Seul pelo Comando da Organização das Nações Unidas (ONU), entidade que assinou o armistício que deu fim às hostilidades da Guerra da Coreia em 1953.

Chad Carroll, porta-voz do Comando da ONU, informou que o órgão notificou a Coreia do Norte da violação e solicitou uma reunião para discutir o incidente.