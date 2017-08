Estamos unidos contra inimigos que querem nos destruir, diz premiê da Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, afirmou há pouco em pronunciamento à imprensa que as sociedades livres, como a espanhola, têm como principal prioridade a luta contra o terrorismo e que o país está unido “contra inimigos que querem nos destruir”. As declarações foram feitas horas depois do atentado em Barcelona, que deixou ao menos 13 mortos e 100 feridos.

O premiê disse ainda que a Espanha, em cooperação com outros países, conseguirá vencer o terrorismo. “Um problema global como o terrorismo tem de ter uma resposta também global”, afirmou. “E a luta contra o terrorismo se dá com unidade, cooperação e apoio internacional, assim como na luta por nossos princípios de democracia, liberdade e direitos das pessoas.”

Rajoy decretou ainda luto oficial de três dias por causa do atentado e afirmou que o atendimento às vítimas e aos familiares delas são a primeira prioridade.