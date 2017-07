Estados Árabes que tentam isolar Catar se reúnem no Egito

Ministros de Relações Exteriores de quatro nações que tentam isolar diplomaticamente o Catar por seu suposto apoio a grupos extremistas se reúnem nesta quarta-feira, na capital do Egito.

O encontro acontece após Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein afirmarem terem recebido a resposta a uma lista de demandas para encerrar a crise.

Os quatro países cortaram relações com o Catar no início do mês passado, acusando-o de apoiar grupos militantes de linha dura na região. O Catar nega as conexões e defendeu seus laços com o Irã, com quem partilha um gigantesco campo de gás natural.