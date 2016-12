Estado Islâmico reivindica responsabilidade por ataque com 28 mortes no Iraque

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por ataque que deixou pelo menos 28 pessoas mortas e 54 feridas em Bagdá, capital do Iraque, segundo comunicado publicado há pouco pela agência de notícias do grupo extremista, a Aamaq.

Na ocasião, duas bombas foram explodidas em um mercado localizado no centro da cidade, chamado al-Sinak, onde se vende acessórios para carro, comida, roupas, sementes e maquinário. O comunicado do Estado Islâmico afirma que as explosões foram causadas por uma dupla de homens-bomba. Fonte: Associated Press.

