Estado Islâmico é derrotado em última grande fortaleza na Síria

Oito civis morreram com bombas dos rebeldes em Homs, que também colocaram o moinho de farinha al-Walid da cidade está fora de serviço, informou uma agência de notícias. Ele acrescentou que outros dois foram mortos por bombardeio ou foguete em Damasco.

As forças pró-governo derrotaram o Estado islâmico na sua última grande fortaleza na Síria, deixando os militantes para defender apenas franjas de território no país e um local fora da capital, Damasco, relataram neste domingo a imprensa estatal e um grupo de monitoramento.

Além disso, ao menos oito civis mais foram mortos no bombardeio do governo e ataques aéreos em Damasco, em localidade que permanece sob controle da oposição. Mas a ativista de mídia local Anas al-Dimashqi disse que foram mortos quinze civis, incluindo um voluntário para do grupo de busca e resgate da Defesa Civil.