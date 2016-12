Terrorismo

O Estado Islâmico confirmou a morte do autor do ataque com um caminhão contra uma feira natalina em Berlim nesta semana, que deixou 12 mortos. O grupo terrorista disse que o agressor foi morto durante um tiroteio com a polícia italiana, segundo comunicado divulgado pela agência de notícias oficial do grupo, a Amaq.

O comunicado não nomeia Anis Amri, o tunisiano suspeito de realizar o ataque. Amri foi morto a tiros em Milão, segundo autoridades italianas.

LEIA TAMBÉM: Assessor de Trump rejeita ideia de intromissão russa no resultado das eleições

A Amaq também divulgou um vídeo do homem que seria o autor do ataque jurando aliança ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, e pedindo aos seguidores do grupo que matassem os “cruzados” que perseguem muçulmanos.

O homem no vídeo era bastante semelhante às fotos de Amri que foram publicadas pela polícia alemã. Ele foi filmado ao ar livre, com uma jaqueta e fones de ouvido, e aparentemente registrou a mensagem com o telefone.

“Vocês estão bombardeando os muçulmanos. Os muçulmanos têm uma Umma atrás deles”, disse ele, usando a palavra árabe para comunidade. “O sangue deles não será perdido em vão, se Deus quiser.”

LEIA TAMBÉM: Partido rival de Merkel avalia rival da chanceler na eleição do próximo ano

A Alemanha integra a coalizão internacional liderada pelos EUA que tem atacado bases do grupo extremista no Iraque e na Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.