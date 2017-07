Estado Islâmico ataca embaixada do Iraque no Afeganistão

O Estado Islâmico atacou a embaixada do Iraque no Afeganistão nesta segunda-feira. Um homem-bomba detonou seus explosivos na entrada da embaixada, enquanto três atiradores entraram no prédio. O ataque provocou um tiroteio de quatro horas de duração, que só terminou após todos os agressores serem mortos.

Há relatos conflitantes sobre a quantidade de mortos. Uma testemunha disse ter visto corpos de pelo menos dois policiais na rua ao lado da embaixada logo após o início do ataque. Ao assumir a autoria do ataque, o Estado Islâmico, por sua vez, afirmou ter matado sete policiais. Já o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, garante que apenas um policial ficou ferido e que não houve fatalidades, a não ser os agressores.

O ataque começou com uma grande explosão que abalou o centro de Cabul pouco antes do meio-dia, no horário local. Em seguida, houve um tiroteio e duas out três explosões. A polícia rapidamente isolou a área, impedindo que repórteres chegassem muito perto da cena.