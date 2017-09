Esposa de Lopez é processada após ser flagrada com US$ 61 mil na Venezuela

As autoridades venezuelanas abriram um processo judicial contra a ativista dos direitos humanos Lilian Tintori, esposa do líder oposicionista Leopoldo López, após a polícia apreender 200 milhões de bolívares (US$ 61 mil), que Lilian transportava em caixas, no porta-malas de seu carro.

Lilian, que está grávida de seu terceiro filho, disse hoje, em sua conta no Twitter, que depois de prestar declarações à polícia pelo caso das caixas de dinheiro, recebeu uma intimação e deve testemunhar como acusada em 5 de setembro.

“Estão fazendo de um caso pessoal um escândalo onde não há. Não é crime ter dinheiro em espécie”, disse a ativista, que afirmou nesta semana que o dinheiro seria usado para tratamento médico de sua avó de cem anos, que está hospitalizada.