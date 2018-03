Esperamos assinar em breve acordo comercial com a Coreia do Sul, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou em entrevista à Fox News que espera assinar “em breve” um novo acordo comercial com a Coreia do Sul, que incluirá “uma cota para que a Coreia do Sul reduza a quantidade de aço que envia aos Estados Unidos”.

Durante a entrevista, Mnuchin comentou que a estratégia comercial da administração Trump já está dando frutos e avaliou que uma ofensiva comercial pelo presidente Donald Trump não terá “grande impacto sobre a economia”. “Eu acredito que o que estamos fazendo é muito bom para a economia no longo prazo”, disse quando questionado sobre a significativa queda das Bolsas de Nova York em meio às preocupações de investidores com o agravamento de medidas protecionistas adotadas pelo governo americano.

Mnuchin caracterizou as ações comerciais, incluindo a ameaça de sobretaxas em importações da China, como parte de uma negociação entre os dois países com o objetivo de reduzir o déficit comercial norte-americano e facilitar o acesso de companhias do país aos mercados chineses.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou ainda que as conversas entre as partes estão “bastante produtivas”. “Estou cautelosamente esperançoso de que chegaremos a um acordo, mas se isso não acontecer, seguiremos com as tarifas”. Fonte: Dow Jones Newswires.