Espanha realiza ato em homenagem a vítimas de ataque

Foto: Facebook / Reprodução

Milhares de pessoas, entre elas o rei da Espanha e o primeiro-ministro, fizeram ao meio-dia (hora local) um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos ataques extremistas de ontem em Barcelona e Cambrils, na Catalunha. O rei Felipe VI e o premiê, Mariano Rajoy, além de outras autoridades estatais e regionais, ocuparam a primeira fila da concentração convocada na Plaza Cataluña, nas imediações de Las Ramblas. Após o minuto de silêncio, os presentes aplaudiram e gritaram “Não temos medo”. No Vaticano, o papa Francisco, por sua vez, enviou mensagem de condolência para as vítimas.

O pontífice condenou “a violência cega, que é uma ofensa gravíssima ao Criador”, em mensagem ao arcebispo de Barcelona, cardeal Joan José Omella y Omella. Segundo ele, as vítimas “perderam a vida em uma ação tão desumana”.

Na quinta-feira, uma van invadiu uma área de pedestres no centro de Barcelona e matou 13 pessoas, deixando mais de 100 feridos. Em Cambrils, a polícia matou cinco pessoas que levavam cinturões com falsas bombas e atropelaram um grupo de turistas e moradores com um carro. No total, seis pessoas, entre elas um policial, ficaram feridos nesta cidade.