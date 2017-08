Moradores de Barcelona protestam contra crescimento do turismo

Foto: Ze Valdi - Flickr - CC

Cerca de uma centena de residentes de Barcelona, na Espanha, se reuniram para protestar contra o crescimento descontrolado do turismo na cidade, que é um popular destino turístico. O protesto deste sábado tinha como tema “Recuperar a praia a todos”.

Os manifestantes alegam que o fluxo de turistas elevou os preços de aluguéis no litoral, além de aumentar a presença de turistas desordeiros, que vão à cidade em busca de festas. Na última semana, cresceram as tensões entre autoridades e grupos radicais de esquerda, que iniciaram uma campanha de vandalismo contra o turismo em massa em Barcelona e em outras cidades da Espanha.

O país, que tem 46 milhões de habitantes, recebeu 75,3 milhões de turistas em 2016. Nos seis primeiros meses de 2017, houve alta de 12% no número de turistas que chegaram à Espanha. O turismo responde por 11% do PIB do país. Fonte: Associated Press.