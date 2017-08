Espanha mantém alerta atual antiterror e afasta possibilidade de novos ataques

O ministro do Interior da Espanha, Juan Ignacio Zoido, afastou há pouco a possibilidade de novos atentados terroristas no país e disse que, por isso, o nível 4 de alerta para terrorismo está mantido.

“Não há iminência de novos ataques”, disse ele no Twitter, após uma reunião de segurança que determinou que medidas adicionais serão tomadas.

Os níveis de alerta seguem padrões internacionais e vão de 1 (baixo) a 5 (muito alto). O patamar atual, 4 (alto), foi determinado em junho de 2015, na esteira do crescimento da ameaça terrorista do grupo Estado Islâmico e de ataques na França, na Tunísia, no Kuwait e na Somália.