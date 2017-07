Espanha: incêndio destrói palco de festival de música em Barcelona

Um grande incêndio em um festival de música na Espanha forçou a evacuação de mais de 20 mil pessoas de shows e incinerou o palco do evento em Barcelona, segundo informações do governo regional.

O incêndio aconteceu na noite de ontem, e consumiu o grande palco ao ar livre no festival de música eletrônica “Tomorrowland”, realizado no Parc de Can Zam de Barcelona. Doze unidades de combate a incêndios precisaram de uma hora para apagar as chamas antes da meia-noite.