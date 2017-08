Espanha celebra missa com presença dos reis após ataque e papa lamenta violência

Barcelona, 20 (AE) – Os reis da Espanha e o primeiro-ministro Mariano Rajoy participaram neste domingo de uma missa solene na Basílica da Sagrada Família, em memória das vítimas dos ataques extremistas que deixaram 14 mortos e cerca de 120 feridos nesta semana. O rei Felipe VI e a rainha Letizia, Rajoy, o presidente da Generalitat catalã, Carles Puigdemont, e outras autoridades locais participaram da missa, celebrada pelo arcebispo de Barcelona, cardeal Joan Josep Omella.

Os monarcas visitaram no sábado os feridos em hospitais locais e acenderam velas na avenida Las Ramblas, onde ocorreu um dos ataques. Treze pessoas morreram na quinta-feira no ataque realizado com uma van em Barcelona. Horas depois, outra pessoa morreu em um ataque com um carro na localidade costeira de Cambrils, já na madrugada de sexta-feira (hora local). O Estado Islâmico reivindicou a autoria da ação.

Também neste domingo, o papa Francisco pediu o fim da “violência desumana” que golpeou inocentes em Burkina Faso, na Espanha e na Finlândia nos últimos dias. O pontífice falou na Praça São Pedro e disse que o mundo leva no coração “a dor desses ataques terroristas”.