Espanha busca foragido e diz que outros suspeitos em ataques devem estar mortos

Barcelona, 20 (AE) – Autoridades da Espanha buscavam neste domingo um homem ainda foragido, apontado como responsável pelos dois ataques terroristas desta semana na Espanha. Além disso, disseram que dois outros suspeitos ainda dados como foragidos provavelmente estão mortos.

No sábado, autoridades já haviam indicado que dois dos suspeitos que ainda não haviam sido encontrados estariam mortos. No domingo, elas disseram que tinham mais certeza de que os dois – ainda não identificados para o público – morreram na explosão ocorrida na cidade de Alcanar. A polícia acredita que os suspeitos estavam fabricando bombas para utilizá-las em pelo menos um ataque com explosivos em Barcelona. Os planos foram frustrados quando houve uma explosão acidental no local, na noite de quarta-feira.

A pessoa ainda buscada é Younes Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos, segundo uma fonte ligada à investigação. Ele é apontado como o provável motorista da van que atropelou pessoas em Barcelona na quinta-feira. Abouyaaqoub vivia em Ripoll, cidade que é um dos locais principais da investigação do episódio terrorista.