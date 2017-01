Equipe de Trump tenta se esquivar do conteúdo trazido por nós, diz CNN em nota

A rede de notícias CNN publicou uma resposta às acusações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de que cria falsas notícias. A nota da rede foi divulgada após a entrevista coletiva do republicano.

“A decisão da CNN de publicar um relato cuidadosamente embasado sobre as operações de nosso governo é bastante diferente da decisão do BuzzFeed de publicar relatórios sem substância”, escreveu o canal norte-americano. “A equipe de Trump sabe disso e está utilizando a decisão do BuzzFedd se esquivar do conteúdo produzido pela CNN, que também apareceu em outros veículos”.

No comunicado, a companhia afirma que a decisão está em linha com as proteções oferecidas pela Primeira Emenda (à Constituição dos EUA): “informar as pessoas sobre as discussões internas do governo, neste caso, sobre materiais de instrução preparados e mostrados aos presidentes Barack Obama e Donald Trump”.

Durante a coletiva de imprensa, Trump bateu boca com um repórter da CNN. “Você produz notícias falsas”, comentou, antes de passar a pergunta para o próximo jornalista. Ontem, o canal informou que chefes das agências de inteligência dos EUA informaram na semana passada ao presidente eleito que espiões russos acreditam ter dados pessoais e financeiros comprometedores contra ele.

“Deixamos claro que não publicaríamos nenhum detalhe sobre o documento de 35 páginas que não fosse corroborado por nós. “Dado que os membros da equipe de transição de Trump criticam tão vocalmente nossa reportagem, nós os encorajamos a identificar, especificamente, o que eles acreditam estar incorreto”, diz o texto.

