Emirates anuncia compra de 40 aeronaves Boeing 787-10 por US$ 15,1 bi

Os negócios com a Boeing são uma aposta da Emirates de continuidade do modelo de transporte de passageiros entre a América do Norte e a Europa até a Ásia via Dubai. O anúncio vem em um momento em que a Emirates está lidando com mudanças no seu mercado principal. Três anos de preços de petróleo relativamente baixos pesaram sobre a demanda da classe executiva.

A Emirates anunciou neste domingo a compra de 40 aeronaves 787-10 da Boeing em um negócio que totaliza US$ 15,1 bilhões. A Boeing superou a Airbus na concorrência para vender para a Emirates novos aviões bimotores para rotas de longo curso. As entregas devem começar em 2022.

As vendas de passagens aéreas neste ano também foram afetadas por proibições de viagem para os EUA de passageiros de alguns países do Oriente Médio e restrições ao uso de laptops e dispositivos eletrônicos similares em voos com destino aos EUA devido a preocupações com terrorismo.

A companhia aérea reportou na semana passada que o lucro líquido mais do que dobrou em meio a sinais de que a demanda por viagens está se recuperando em virtude de taxas de câmbio mais favoráveis. A operadora advertiu, no entanto, que as margens permanecem sob pressão. O xeque Ahmed disse que o pedido de aeronaves sinaliza “confiança” no crescimento do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

