Embaixadora dos EUA defende “verificação robusta” do programa nuclear do Irã

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou nesta quarta-feira que seu país está determinado a garantir que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tenha os recursos de que necessita para “uma verificação robusta das atividades nucleares no Irã”.

Haley se reuniu em Viena, na Áustria, com o diretor da AIEA, Yukiya Amano. Segundo nota do escritório dela, as autoridades discutiram as preocupações americanas sobre “garantir que o Irã cumpra estritamente suas obrigações”.

A embaixadora elogiou “a credibilidade, o profissionalismo e a seriedade” da AIEA para conduzir seu trabalho de monitoramento e verificação no Irã, mas notou que o trabalho da agência só pode ser realizado a contento se Teerã permitir que ela acesse suas instalações. Fonte: Associated Press.