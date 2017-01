Embaixador do Reino Unido para a União Europeia renuncia ao cargo

O embaixador do Reino Unido para a União Europeia, Ivan Rogers, anunciou hoje que vai deixar o cargo, afirmou uma porta-voz do Escritório de Relações Exteriores.

A decisão acontece pouco antes do início das negociações formais do Brexit entre Londres e Bruxelas. A primeira-ministra Theresa May afirmou que pretende iniciá-las antes do fim de março.

Os motivos que levaram Rogers a deixar o posto não estão claros. A porta-voz não quis dar maiores informações. Fonte: Dow Jones Newswires.