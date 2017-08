Embaixada dos EUA na Rússia suspende emissão de vistos de não-imigrantes

A embaixada dos Estados Unidos na Rússia divulgou nesta segunda-feira que irá suspender a emissão de vistos para não-imigrantes em Moscou por oito dias e que irá parar de emitir vistos por tempo indeterminado nos consulados no país.

Segundo a embaixada, a ação foi tomada após a Rússia pedir para os EUA cortarem dois terços de seus funcionários no país. Já a decisão da Rússia teria sido tomada em resposta às novas sanções impostas pelos americanos.

Segundo a embaixada, as emissões de vistos devem voltar a sair no dia 1 de setembro em Moscou. No entanto, a suspensão deve seguir nos consulados de São Petersburgo, Yekaterinburgo e Vladivostok.