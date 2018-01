Em visita à China, presidente francês busca parceria em clima e África

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu hoje a líderes chineses a formação de uma parceria em mudanças climáticas e desenvolvimento da África durante visita em que também deverá pressionar Pequim por maior abertura de seus mercados.

No primeiro dia uma visita oficial à China, Macron afirmou que irá propor ao presidente chinês, Xi Jinping, um ano conjunto “de transição ecológica” para mobilizar os governos e empresas dos dois países.

LEIA TAMBÉM: Em meio a crise, primeiro-ministro libanês aceita convite para visitar a França

Macron, que visita o país asiático pela primeira vez desde que foi eleito no ano passado, deverá se encontrar com Xi e outros dirigentes chineses na terça e quarta-feira para discussões que deverão incluir a questão da Coreia do Norte, o combate ao terrorismo e mudanças climáticas.