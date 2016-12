Em mensagem de fim de ano, Putin diz que 2016 não foi fácil para a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou um discurso de fim de ano na noite deste sábado e felicitou os russos pelo feriado de Ano Novo. Na mensagem, Putin disse reconhecer que 2016 não havia sido um ano fácil para o país.

O vídeo será transmitido em Moscou pouco antes da meia-noite. No entanto, a mensagem já foi veiculada no extremo leste da Rússia, sete horas antes da capital russa e transcrições do conteúdo foram publicados online pelas agências de notícias do país.

“2016 está terminando. Não foi fácil, mas as dificuldades que enfrentamos nos uniram e nos levaram a elevar a nossa capacidade de avanço”, disse o presidente russo. Putin também disse que “muitos de nossos cidadãos, incluindo os que estão longe de casa, estão garantindo a segurança da Rússia. Para quem está cumprindo seu trabalho e dever militar agora, meus melhores votos para o próximo ano”. Fonte: Dow Jones Newswires.