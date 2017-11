Em meio a crise, primeiro-ministro libanês aceita convite para visitar a França

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, aceitou um convite do governo francês de ir até o país, após deixar a população surpresa ao anunciar sua renúncia ao cargo no dia 4 de novembro. Um funcionário do gabinete do presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a chegada de Hariri é aguardada nos próximos dias.

A renúncia do primeiro-ministro do Líbano provocou inquietação no país. O presidente Michel Aoun disse esperar que a ida de Hariri até a França “abra as portas para uma resolução” da crise.

“Eu aguardo o retorno do presidente (do conselho de ministros) Hariri para decidir os próximos passos relacionados ao governo”, disse Aoun durante um encontro com jornalistas.