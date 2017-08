Em entrevista, Maduro defende permanência no Mercosul e pede por união do bloco

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu a permanência do país no Mercosul e criticou a posição de diversos líderes na América Latina, que estariam lutando contra governos populares. A crítica foi feita principalmente para os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, e do Brasil, Michel Temer.

“Ninguém vai nos tirar Mercosul e adotar medidas ilegais como as que estão sendo tomadas”, disse ele à Radio Rebeld, emissora argentina. A entrevista, entretanto, foi gravada antes do bloco anunciar sua decisão de expulsar o país.

Na avaliação de Maduro, é uma injustiça o que fazem com o país, na medida em que a Venezuela estaria contribuindo mais com o bloco do que os próprio fundadores. “Não é hora de expulsar um membro. É hora de nos unirmos”, disse.