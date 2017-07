Em discurso, Trump pede que Senado aprove projetos contra imigração ilegal

Em seu discurso semanal, reproduzido nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a aprovação na Câmara dos Representantes na quinta-feira de dois projetos para conter a imigração ilegal. “Isso representa um passo crucial na direção de garantir a segurança pública e segurança nacional”, disse o presidente. Trump pediu ao Senado que aprove as duas medidas o mais rápido possível.

No discurso, ele disse ter recebido esta semana na Casa Branca famílias norte-americanas que tiveram integrantes assassinados por imigrantes ilegais. O presidente afirmou que as duas propostas aprovadas na Câmara têm como objetivo aumentar as penas para os imigrantes ilegais que repetidamente reentrarem no país ilegalmente e bloquear recursos federais para jurisdições que impedirem criminosos estrangeiros perigosos de serem entregues para a polícia federal.

O presidente lembrou ainda o Dia da Independência dos EUA na terça-feira (04) como uma data para “celebrar nossa liberdade”. “O fundamento da liberdade é o Estado de direito”, destacou Trump, prometendo que fará todo o possível para proteger e defender as vidas de cidadãos norte-americanos. (Leticia Pakulski – leticia.pakulski@estadao.com)