O checos votaram no primeiro turno das eleições presidenciais entre ontem e hoje e uma potencia mundial estava presente no debate político: a Rússia. O presidente Miloš Zeman pleiteia um segundo mandato e se lançou como o parceiro de Vladimir Putin na Europa. O relacionamento de Praga com Moscou é “10 vezes” mais importante do que com países vizinhos como França, disse ele ao presidente russo em novembro, falando em russo diante de jornalistas que ele repreendeu por sua incapacidade de falar o idioma.

O político de 73 anos também propôs a realização de um plebiscito perguntando aos checos se eles querem deixar a União Europeia (UE) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Com placar vitorioso em quase todas as regiões consultadas pelo Instituto de Estatísticas Checo no sábado, Zeman liderava com 40% dos votos, de acordo com a Associated Press. Entretanto, como ele não detém a maioria dos votos, Zeman e o segundo colocado na disputa, Jirí Drahoš, irão se enfrentar novamente nas urnas em 26 janeiro.