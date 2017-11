Eleição antecipada seria melhor que governo de minoria na Alemanha, diz Merkel

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira que prefere a realização de eleições antecipadas a um governo de minoria, porque segundo ela dessa maneira seria possível garantir mais estabilidade política. Merkel também disse estar disposta a continuar no posto por mais quatro anos.

As declarações são dadas após o diálogo por uma coalizão fracassar na noite de domingo, com a saída das negociações do Partido Democrático Liberal (FDP, na sigla em inglês). “Eu não tenho um governo minoritário em meus planos, mas agora temos de ver o que acontece nos próximos dias”, comentou Merkel em entrevista à emissora ARD. Merkel mostrou ceticismo sobre a possibilidade de haver um país estável em um governo minoritário, em meio a vários desafios pela frente.

A autoridade disse que outro potencial parceiro de coalizão, o Partido Social Democrata (SPD), descartou negociar. Mas ela própria afirmou que aceitaria fazer essa negociação, caso o SPD mude de ideia.