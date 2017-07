Discussões com Putin estão indo muito bem, diz Trump no G-20

A reunião bilateral entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou com um aperto de mãos e declarações amistosas, em meio a cúpula do G-20, que reúne as 20 principais economias do mundo, em Hamburgo, Alemanha.

Segundo Trump, as discussões com Putin “estão indo muito bem” e ele espera “coisas muito positivas” do encontro.

LEIA TAMBÉM: Macron e Le Pen mantêm favoritismo na corrida eleitoral, diz pesquisa

Já Putin declarou que estava “encantado em conhecer” Trump. Em resposta, o presidente americano disse que era “uma honra” estar com o presidente russo.