Diretor de comunicação de Trump entra em conflito declarado com colegas

Em uma entrevista concedida à CNN, Scaramucci reconheceu que as diferenças com Priebus podem ser intransponíveis. Em outra entrevista à New Yorker, nesta quarta-feira, Scaramucci acusou Priebus de vazar informações sobre ele. Ele chamou Priebus de “esquizofrênico paranoico” e reiterou sua frustração com a cultura de vazamento na Casa Branca, usando uma expressão chula para dizer que “quer matar todos os vazadores”.

O futuro do chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, está sendo questionado nesta semana, após a chegada do novo diretor de comunicações do governo de Donald Trump, Anthony Scaramucci, que foi contratado em meio a objeções de Priebus e que deixou claro que ele se reporta diretamente ao presidente.

Scaramucci também sugeriu que o estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, estava priorizando sua própria imagem em vez da do presidente. “Eu não sou Steve Bannon”, disse Scaramucci, de acordo com a New Yorker. “Eu não estou tentando construir minha própria marca me aproveitando da força do presidente”, disse o diretor de comunicação usando o mesmo termo chulo.

Em uma mensagem no Twitter, na esteira da publicação da entrevista para a New Yorker, Scaramucci disse: “eu às vezes uso linguagem vulgar. Vou abster-me nesse campo, mas não vou desistir da minha luta apaixonada pela agenda de Donald Trump”. (Matheus Maderal, com informações da AP e da Dow Jones Newswires – matheus.maderal@estadao.com)

LEIA TAMBÉM: Conservadores vencem eleição local e premiê do Reino Unido pode vencer em junho