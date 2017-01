Diretor da OMC manifesta preocupação com possível guerra comercial

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo, manifestou sua preocupação com as falas sobre uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

“Eu acho que devemos tentar não falar sobre uma guerra comercial, e eu acho que vamos ver muito disso”, disse Azevedo no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Houve muita preocupação de que o governo do presidente eleito dos EUA possa inaugurar uma era de protecionismo.

Azevedo ainda disse que as guerras comerciais “devem ser levadas a sério” e que a maior diferença entre o que aconteceu na sequência da crise financeira mundial, em 2008 e o que aconteceu na década de 1930 é a existência de regras multilaterais nos dias de hoje. Fonte: Associated Press.